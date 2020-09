9 klassen Sint-Aloysius in Geel in quarantaine na coronabesmetting

"De leerkracht die besmet is, is ook in verschillende klassen geweest en dat heeft serieuze gevolgen", zegt directrice Gilberte Peeters. "We moeten inderdaad heel wat leerlingen in quarantaine zetten. Da's een moeilijke maar wel juiste beslissing, want de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen zijn onze prioriteit. "



Alle leerlingen van de school moeten nu getest worden bij hun huisarts of in het triagecentrum in Geel.