“Ik ben een taaie”: aflevering 3 van de Canvas-docu over koning Filip toont hoe hij ooit politiek en pers tegen zich in het harnas joeg

Wat koning Filip heeft gevormd tot wie hij nu is, ziet u in de nieuwe Canvas-docu ‘Filip van België. De lange weg naar de troon’. In vier afleveringen leren we koning Filip kennen als kind, als tiener, als student, als prins op zoek naar zijn plaats, en als koning die zijn plaats gevonden heeft. Aan de hand van getuigenissen van mensen die hem goed kennen, of gekend hebben. Aflevering drie staat stil bij zijn jaren als officiële kroonprins, na de troonsbestijging van zijn vader koning Albert, en voor die van hemzelf. Jaren met ups and downs.