Apple lanceert een nieuwe Apple Watch en iPad, maar stelt nieuwe iPhone uit door coronacrisis

Feit is dat de Apple Watch geëvolueerd is naar een toestel dat, naast een gewone klok, heel veel parameters bijhoudt. Het meet de hartslag, houdt het slaapritme bij, registreert mogelijke hartritmestoornissen en kan volgens Apple vanaf dit jaar ook de hoeveelheid zuurstof in het bloed waarnemen. Hiermee speelt Apple in op de coronacrisis. De hoeveelheid zuurstof in het bloed of bloedsaturatie is een belangrijke parameter die gemeten wordt bij coronapatiënten.