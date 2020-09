AZ Alma-ziekenhuis in Eeklo neemt extra veiligheidsmaatregelen na agressie op spoedafdeling

“Het is heel belangrijk dat we deze gevallen gebruiken om ons veiligheidsbeleid opnieuw te bekijken en te verfijnen”, gaat Dhaenens verder. “Komende donderdag plannen we bijvoorbeeld een ventillatiemoment met onze dienst. Het is belangrijk dat onze medewerkers even op een rijtje kunnen zetten wat er gebeurd is. We gaan dan ook in gesprek met hen om te luisteren welke noden er in het team zijn om verder aan de slag te gaan.” Aan het begin van de coronacrisis plaatste het ziekenhuis extra stewards aan de draaideur van het ziekenhuis. Er wordt onder meer bekeken of dat uitgebreid kan worden.