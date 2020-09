België geeft gestolen Maya-masker van 1.000 jaar oud terug aan Guatemala

Het masker werd op 24 oktober 2008 in Brussel in beslag genomen en na 12 jaar besloot de rechtbank dat het teruggegeven moest worden aan Guatemala, aldus het Guatemalteekse ministerie. De archeologische schat is gemaakt uit de edelsteen jade en wordt gedateerd tussen het jaar 600 en 900. "Het stuk, in mozaïek van jade, was illegaal geëxporteerd", luidt het in een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken.