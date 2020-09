Bijna alle leerkrachten van Gentse basisschool in quarantaine door coronabesmetting

“De situatie op de basisschool in Gentbrugge toont nog maar eens hoe belangrijk het is om alle maatregelen op te volgen. Leerkrachten en schoolteams moeten erg voorzichtig zijn, want de impact van zo’n besmetting is enorm groot op een school. We weten dat het veel vraagt om de hele dag met een mondmasker les te geven, maar het is noodzakelijk. Besmetting zit in een klein hoekje”, aldus Elke Decruynaere.