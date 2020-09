Is er echt nood aan beter bosbeheer in de VS, zoals president Trump beweert?

Daarom zou de Amerikaanse overheid moeten proberen om terug te gaan naar zo'n systeem van grondbranden, zegt Trouet. "Daardoor zou die opstapeling aan brandbaar materiaal in de bossen voor een stuk beperkt worden. In combinatie met gecontroleerde branden. In plaats van de branden te laten gebeuren wanneer ze ons verrassen, kunnen we kleinere branden aansteken. Dat doe je niet in de zomer of het droogseizoen, maar bijvoorbeeld op een natte dag."

"De ironie is wel dat Trump de Democratische gouverneur van Californië beticht dat hij dat niet doet, want dat is eigenlijk voor een groot stuk de verantwoordelijkheid van de federale overheid. De budgetten zouden dus voor een groot stuk van de federale overheid moeten komen. Maar natuurlijk is dat een evenwicht, want dat zijn dezelfde budgetten die nu gebruikt worden om die branden te bestrijden."