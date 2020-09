Brand vernielt vrachtwagen van Merchtems muziekverhuurbedrijf: "Eerst werkloos door corona en nu dit"

Dankzij alerte buurtbewoners was de brandweer snel ter plaatse. Die kon de brand snel blussen, maar kon niet meer voorkomen dat de vrachtwagen door de vlammen werd verteerd. Nu is het bang afwachten of al het materiaal in de oplegger ook beschadigd is. "Alles steekt vol met klankkasten, lampen en lichtbruggen. We gaan nu alles moeten testen om te bekijken wat er nog te redden valt." De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een kortsluiting. Na maandenlange werkloosheid door de coronacrisis, slaat het noodlot bij het bedrijf nu opnieuw toe. "Het is ongelofelijk. Zeven maanden lang hebben niets omhanden gehad. We waren allemaal zo blij dat we eindelijk weer aan het werk konden op het bloemenevenement in Brussel. En dan gebeurt er dit, verschrikkelijk", zucht De Neef.