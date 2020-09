Britse premier Johnson zet door met omstreden brexitwet, eerste lezing goedgekeurd in parlement

Dat uitstapakkoord regelt de brexit op zich, de manier dus waarop de Britten uit de Europese Unie stappen en de gevolgen daarvan. Er is meer dan twee jaar over onderhandeld. De formele brexit vond plaats op 31 januari 2020, maar de Britten stappen eind dit jaar pas echt uit de EU. Tot dan loopt een overgangsperiode waarin het Verenigd Koninkrijk en de EU onderhandelen over een nieuw handelsakkoord.

Johnson wil nu enkele met de EU gemaakte afspraken terugdraaien, onder meer over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en over staatssteun. Het wetsvoorstel lokte meteen heel wat kritiek uit, zowel in eigen land als bij de Europese Unie. Maar Johnson zet kennelijk door. Het wetsvoorstel werd gisteravond voor een eerste keer goedgekeurd in het Britse parlement.

De oppositie én enkele partijgenoten van Johnson probeerden het voorstel tegen te houden. Zij vrezen voor de internationale reputatie van het Verenigd Koninkrijk, want het wetsvoorstel gaat in tegen een internationaal akkoord en zou dus in strijd zijn met het internationaal recht. Johnson zelf noemt zijn voorstel een "vangnet" voor als er geen handelsakkoord komt met de EU.