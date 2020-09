Brugge deelt cadeautjes uit aan toeristen die op hotel verblijven: "Gratis tickets voor musea en boottochtjes"

De komende 6 weken deelt de stad Brugge elke week 500 welkomstpakketten uit met gratis gidsbeurten, tickets voor musea of de bootjes op de reien. Annemie Dieltiens is voorzitter van de gilde van de Brugse gastenverblijven. "Elk duwtje in de rug doet deugd", zegt ze. "We moeten het niet onder stoelen of banken steken: het gaat slecht met het verblijfstoerisme in Brugge. Dus elk initiatief van de stad is meer dan welkom. De voorwaarde is wel dat toeristen 2 nachten op hotel verblijven en een geldige reservatie kunnen voorleggen."