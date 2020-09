De "schatkamer" van de Bourgondische hertogen wordt toegankelijk voor het grote publiek

Het museum kreeg niet alleen financiële ondersteuning van de (federale) Regie der Gebouwen, ook Toerisme Vlaanderen investeerde 2,3 miljoen euro, vertelt Vlaams minister van Toerisme, Zuhal Demir (N-VA): "Het gaat over onze geschiedenis. Dat willen we blijven promoten, ook in Brussel. Toeristen die Brussel bezoeken, die gaan ook door, naar bijvoorbeeld Antwerpen of Gent." De curatoren dromen van 100.000 (buitenlandse) bezoekers per jaar, maar kijken in deze coronatijden in de eerste plaats naar toeristen uit eigen streek.