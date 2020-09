Dochters vermiste Don Lewis ("Tiger king") doen oproep tijdens "Dancing with the stars" waarin Carole Baskin zit

Don Lewis raakte spoorloos in 1997. Hij was de tweede echtgenoot van Baskin. Zijn verdwijning kwam aan bod in de documentaireserie "Tiger king" die het reilen en zeilen in de wereld van een aantal Amerikaanse privédierentuinen onder de loep neemt. In "Tiger king" ligt dierenrechtenactiviste Baskin overhoop met de voormalige dierentuineigenaar Joe Toxic die insinueert dat zij haar man liet vermoorden.