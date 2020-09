Drie verdachten in Siciliaans maffia-onderzoek opgepakt bij huiszoekingen in Maasmechelen, Luik en La Louvière

De Italiaanse en de Belgische politie vielen afgelopen nacht met 100 manschappen binnen op bijna twintig plaatsen in beide landen. De actie kwam er op initiatief van de Italiaanse politie, in een onderzoek naar een oorlog tussen twee Siciliaanse maffiabendes. Dat laat het federaal parket weten. In hetzelfde onderzoek werden afgelopen nacht, op Sicilië, vier verdachten van hun bed gelicht.

De verdachten worden in verband gebracht met vijf moorden en evenveel moordpogingen op het Italiaanse eiland Sicilië en in het Luikse. Ze worden ook verdacht van verboden wapendracht, diefstallen en drugshandel in de periode 2015-2018.