Een drukke nazomer voor ijssalons: "We verkopen dubbel zoveel als andere jaren"

In ijssalon "Mama Leone" in het centrum van Hasselt stonden er sinds het begin van de coronaperiode lange wachtrijen. Uitbater Frank Bijnens: "Onze zaak is helemaal coronaproof waardoor we slechts twee klanten tegelijk binnen lieten. We konden ook maar met twee werknemers de klanten helpen en dus was het hard werken de voorbije maanden. Andere jaren valt de drukte in september wat terug maar nu is er plots die warme nazomer."