Een veelzeggende blote foto

‘Ja ja,’ was mijn geërgerde reactie, ‘maar hoe beperken we de schade?’

Ik had al de website van de spoorwegen geraadpleegd; misschien kon ik met mijn pasverworven Hello Belgium Railpass wel naar Venus reizen. De atmosfeer is daar wel zuur, las ik, maar kon nooit zo zuur zijn als hier op aarde. Tot mijn niet geringe verbazing kon ik, zo gewenst, vanuit Herentals naar Binche Venus sporen, een locatie die zich op 301 meter dan wel 6 minuten stappen van het Waalse station bleek te bevinden. Het was een schrale troost.

‘Welke schade?’ luidde het, ‘Ge zijt wel een maatje kleiner dan Stan, Peter of Sean, denkt ge niet? Ge moogt dat letterlijk en figuurlijk opvatten.’

En nog voor ik had kunnen protesteren.

‘Eigenlijk moogt ge blij zijn dat ge nog eens in het nieuws komt, want dat was toch al een tijdje geleden, ja toch? Vijf jaar, zou dat kunnen?’