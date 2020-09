Eerste straffen in zaak van 39 dode Vietnamezen in koelwagen in Engeland

In Vietnam zijn gisteren 7 mensen veroordeeld voor hun rol in de mensensmokkel die geleid heeft tot de dood van 39 Vietnamese migranten in een koelwagen in Engeland vorig jaar. 4 Vietnamezen van 26 tot 36 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen van 2,5 jaar tot 7,5 jaar. Zij zijn schuldig bevonden aan de deelname in verschillende graden van "de organisatie van de smokkel van migranten". 3 anderen kregen celstraffen met uitstel.

Op 23 oktober vorig jaar werden in de Engelse plaats Grays, in het graafschap Essex, de lichamen van 39 Vietnamezen aangetroffen in een koelwagen: 31 mannen en 8 vrouwen, onder hen ook 2 kinderen van 15 jaar. Allen kwamen ze om door een gebrek aan zuurstof in de container. De koelwagen was na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet opgehaald.

Ook in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillende mensen aangeklaagd, onder wie de chauffeur van de koelwagen, Maurice Robinson. Een Noord-Ier, Ronan Hugues, wordt ervan verdacht de verplaatsing van verschillende chauffeurs te hebben georganiseerd. Ze hebben schuldig gepleit aan onvrijwillige doodslag. In Frankrijk en in België zijn telkens dertien verdachten in verdenking gesteld.