EU-voorzitter Charles Michel wil "dat alle lidstaten delen in de lasten van migratie" tijdens bezoek aan Athene

EU-topman Charles Michel is in Athene zijn steun gaan uitspreken aan Griekenland na de brand in het grote vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos. Het bleef echter bij een oproep tot de andere lidstaten om hun deel van de last op zich te nemen. De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis vroeg steun van de EU om een nieuw opvangkamp op Lesbos te bouwen.