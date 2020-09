Hoe de Hondurese president zijn botleger kon behouden: interne Facebook-memo klaagt aanpak politieke manipulatie aan

“Je ziet trouwens dat Facebook met veel plezier censureert, zoals onlangs de video van een Franse man die zijn eigen dood wilde livestreamen nadat zijn aanvraag tot euthanasie was afgewezen. Dat verontrust mij enorm: dat privébedrijven in toenemende mate beslissen welke informatie mensen we te zien krijgen. In een ideale democratie worden mensen blootgesteld aan informatie die in tegenspraak is met wat ze geloven. Facebook daarentegen is gebouwd op de confirmation bias: mensen meer bieden van wat ze al geloven. Die kennisbubbel ondergraaft onze politieke instituten.”