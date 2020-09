Geen carnaval in Blankenberge in 2021 uit angst voor coronabesmettingen

Het stadsbestuur van Blankenberge hoopte nog tot op het eind dat de stoet toch kon gered worden, omdat hij erg belangrijk is voor het toerisme. Maar het stadsbestuur begrijpt de beslissing. Al blijft schepen van carnaval Benny Herpoel (N-VA) nog hopen: "Misschien kan er nog een beperkt feest, als er een vaccin zou zijn, of een versoepeling voor de horeca." Maar het lijkt op hopen tegen beter weten in. Bart De Pauw, die prins van carnaval van België was in 2014, weet het intussen: alle prinsenverkiezingen in ons land zijn afgelast. Alle prinsen blijven een jaartje langer regeren.