Gent start campagne om studenten te wijzen op coronamaatregelen

“We zijn zeker bezorgd dat het aantal coronabesmettingen tijdens het academiejaar zal stijgen”, zegt De Clercq nog. “Het is een zorg die niet alleen het stadsbestuur heeft, maar die aanwezig is bij alle inwoners en de studenten. Daarom is het goed dat we nu extra gaan informeren. We willen onze studenten zuurstof geven, maar ze moeten inzien dat het virus aanwezig is en dat we met z’n allen waakzaam moeten zijn.”