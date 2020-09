Gouverneur Jos Lantmeeters spoort Limburgers aan om coronamaatregelen strict te blijven volgen

Terugkomende vakantiegangers, scholen en evenementen vertalen zich meer en meer in stijgende coronacijfers. “Dat mensen het moeilijk hebben, daar is uiteraard begrip voor. Het is niet evident om de boog gespannen te houden voor zo'n lange tijd. Maar tegelijk blijven de cijfers de voorbije weken dag na dag stijgen en zijn de besmettingen stilaan verspreid over de hele provincie en over alle lagen van de bevolking", beklemtoont gouverneur Lantmeeters.