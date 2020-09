Halle opent toeristisch kantoor voor financieel kwetsbare gezinnen

Het kantoor wordt uitgebaat door een aantal vrijwilligers. Zij zullen samen met de gezinnen een budget samenstellen en bijvoorbeeld mee helpen zoeken naar aangepast vervoer. Het Rap op Stap-kantoor vind je in het Sociaal Huis (A. Demaeghtlaan 38) in Halle en zal elke woensdag geopend zijn van 13u30 tot 16u30. Wel kan je best vooraf een afspraak maken via rapopstap@halle.be of op het nummer 02 359 26 23.