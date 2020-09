Ook vandaag belooft het kwik een dagrecord te bereiken, de grote hitte verdwijnt pas vanaf donderdag  

Vanavond en in het eerste deel van de nacht is het helder of licht bewolkt. Op het einde van de nacht verschijnen er meer hoge en middelhoge wolkenvelden in het westen, maar het blijft droog. Mogelijk vormt er zich tegen het einde van de nacht lokaal wat nevel of een mistbank, vooral dan in het westen van het land. Het is zacht met minima tussen 11 graden in sommige Ardense valleien en rond 20 graden in de grote steden.

