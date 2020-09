Hoge temperaturen zorgen voor grotere opkomst in ijssalons: "Honderden liters ijs gaan de deur uit"

Het Boerenijsje in Loenhout merkte gisteren al een grotere vraag naar hun vers ijs. "Van zodra onze deuren opengaan, staan er mensen in een rij aan te schuiven", zegt een tevreden Mieke Aertsen in Start Je Dag bij Radio 2 Antwerpen. "Het is weer een mooie stijging na de koude temperaturen van vorige week."

Het is moeilijk in te schatten hoeveel ijs er precies de deur uitgaat, maar Aertsen schat zeker honderden liters. Daar is Het Boerenijsje wel op voorbereid. "Onze koeien zijn gemolken en de ijsmachines staan volop te draaien."

Naast een ijssalon heeft Het Boerenijsje nog 6 ijskarren die in de Noorderkempen rondrijden. "Vanaf de middag kan ons salon opengaan en daarna vertrekken ook de ijskarren", klinkt het.