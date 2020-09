Hoofdredder Blankenberge blikt terug op bewogen coronazomer: "Het was niet gemakkelijk, maar we hebben veel geleerd"

"Op 8 augustus rond 17.00 uur braken er rellen uit op ons strand", zegt de hoofdredder. "Ik weet het nog allemaal heel goed. We waren als team zo goed bezig, ook met de politie. Iedereen had een plaatsje voor zichzelf, op een veilige afstand van andere mensen. Maar het was inderdaad zeer druk. Op een gegeven moment was het inderdaad even zoeken naar een plaatsje op het strand. Toen hebben enkele criminelen uit Brussel beslist om de boel op stelten te zetten en de sfeer te verpesten voor iedereen. Maar dan ook werkelijk voor iedereen. Het is een bladzijde die ik snel wil omdraaien, maar we moeten er ook lessen uit trekken."

"Alle problemen die zich voordoen in een grootstad hebben we deze zomer meegemaakt op ons strand. Vroeger zagen we dat af en toe op het strand, maar tijdens de coronazomer zijn we er vaker mee geconfronteerd. Dingen benoemen zoals ze zijn, is het begin van de oplossing. Volgende zomer zijn we zeker beter voorbereid."