Huisarts uit Duffel getuigt over coronadrukte: "Mijn hele dag is gevuld met telefonische consultaties"

"Mijn dagen zijn superdruk. In onze praktijk laten we niemand binnen die mogelijk corona heeft. Dat betekent dat je als arts een groot deel van de dag aan het telefoneren bent", zegt huisarts An Versmissen van groepspraktijk De Beemd in Duffel. "We moeten te weten komen wat de klachten zijn van de patiënten aan de andere kant van de lijn. We moeten inschatten wie er onderzocht moet worden in het lokale triagecentrum, wie er meteen getest moet worden, en wie er wél op raadpleging mag komen. Elk vrij moment zit ik op de praktijk om mensen op te bellen."

Bovendien is de tweede helft van september altijd een drukke periode, zegt Versmissen. "De scholen zijn opnieuw van start gegaan. Er zijn veel luchtwegklachten en verkoudheden. Maar al die mensen zijn in deze tijden mogelijke coronapatiënten. In plaats van verkouden te gaan werken of naar school te gaan, bellen die mensen ons op. Ze hebben attesten nodig voor de werkgever of de school. Allemaal extra werk."