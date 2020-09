Naar huisarts of naar testcentrum voor coronatest? Hoe zit dat precies?

Kinderen die verkouden zijn hoeven niet altijd naar de dokter te gaan om getest te worden. "Als je kind ziek is, moet het thuisblijven. Je mag het niet naar school sturen en niet naar de creche", zegt Van Gucht. "Als het kindje jonger dan 6 jaar is, en het gaat om milde klachten, hoeft dat kind niet getest te worden. Voor een kind van boven de 6 jaar, vragen we om wel te testen. Dan willen we weten of het corona is of niet. Dat heeft belang voor het kind zelf en ook voor andere kinderen die in contact geweest zijn met het kind."