Human Rights Watch bezorgd over blokkeren van humanitaire hulp in Jemen

Er heerst al chaos in Jemen sinds de Houthi’s, sjiitische rebellen uit het noorden, in 2014 erin slaagden om de hoofdstad Sanaa over te nemen en president Mansur Hadi te verdrijven. De Houthi’s maakten hierbij gebruik van de algemene onvrede over het regime van Hadi, die er niet in was geslaagd om de situatie in het land te verbeteren na zijn voorganger Ali Abdullah Saleh. Hadi werd opgevangen door buurland Saudi-Arabië, dat in 2015 militair tussenbeide kwam om de Houthi's te bestrijden.



