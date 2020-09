Innovatiecentrum test technologieën om coronaproof te werken: "Grote impact op het kantoorleven"

Technologisch innovatiecentrum The Beacon in Antwerpen zal de komende maanden zo'n twintig nieuwe technologieën testen. Die moeten het werkleven tijdens de coronacrisis vergemakkelijken en veiliger maken. Denk daarbij aan een armband die gaat trillen als je te dichtbij komt, sensoren die de drukte controleren enzovoort. "De innovaties die we testen kunnen een grote impact hebben op het kantoorleven", aldus Michaël Geelhand de Merxem van The Beacon.