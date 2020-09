Israël, Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein tekenen historisch akkoord onder goedkeurend oog president Trump

Trump was in zijn nopjes om het akkoord in te leiden. "Iedereen zei dat het onmogelijk was", sprak de president. “Dit is een belangrijke stap naar vrede in het Midden-Oosten.” Trump verzekerde ook dat “vele andere” Arabische landen dit voorbeeld zouden volgen en de banden met Israël zouden normaliseren. Hij had het over “vijf à zes” landen die “zeer snel een eigen akkoord met Israël zouden sluiten”. Maar hij specifieerde niet welke landen. Ook de Palestijnen zouden uiteindelijk bijdraaien, wist de president te vertellen of anders zouden ze “in de kou blijven staan”.