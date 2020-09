Jeugdhuis Den Uitlaat in Tielt-Winge mag (voorlopig) blijven, sluitingsprocedure overleden buren stilgelegd

Jeugdhuis Den Uitlaat kan dus opgelucht adem halen, want ze mogen in de gemeentelijke loods waar ze nu zitten blijven. Voorlopig althans. Want het gebouw is verouderd en de gemeente zoekt op termijn naar een nieuwe locatie. "We gaan samen met de jeugd bekijken wat de opties zijn, maar dat is niet dringend. Het gebouw staat niet op instorten, dus we hebben daarvoor wel een paar jaar tijd. Maar we zitten nu in een vriendelijk scenario in plaats van een agressief sluitingsverhaal", aldus burgemeester Beeken.