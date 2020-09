Jongeren bekogelen huizen en auto's met uitwerpselen en eieren

Burgemeester Sofie Vandeweerd (Open VLD) zit verveeld met de zaak. "Het is triestig, maar de politie is er ook van op de hoogte. We hebben ook de jongerenwerking ingezet, we willen bemiddelen en kijken waarom de jongeren zulke streken uithalen." Naar de reden van het vandalisme heeft de burgemeester het raden. "Is het verveling, elkaar opstoken, groepsdynamiek? Ik hoop dat we ze zo snel mogelijk kunnen traceren en het gesprek kunnen aangaan."