Kamperen in de Kempen weer hip: “Mensen appreciëren de rust en het groen dat we hier hebben”

“Het is een trend die zich al een paar jaren aan het voortzetten is”, zegt Vic Van Eyck van Kempen Campings. Door de coronacrisis lijkt de populariteit alleen nog maar bevestigd, zeker omdat veel mensen in eigen land blijven in plaats van naar het buitenland te gaan.

“Mensen leren appreciëren dat de Kempen veel rust, ruimte en groen te bieden heeft. Bovendien is het vaak budgetvriendelijker dan een vakantie aan de kust of in de Ardennen. Deze zomermaanden kwamen er ook veel berichten over een overrompeling aan de kust en de Ardennen. Dat heeft er ook voor gezorgd dat kamperen in de Kempen populairder is geworden, denk ik.”