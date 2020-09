Leerkrachten katholiek onderwijs bezorgd over toekomst artistieke vakken: "Dit is zeer nadelig voor leerlingen"

MEAV is een vak van 1 uur dat een keer per graad gegeven zal worden, bijvoorbeeld in het 3de en 5de middelbaar. Concreet betekent dit dat er maar tien lesuren creatief zullen worden ingevuld, verspreid over twee jaar. Nu zijn dit er 60, namelijk 30 uur muzikale opvoeding in het ene jaar en 30 uur plastische opvoeding in het andere.