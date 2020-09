Liveblog: aantal nieuwe besmettingen per dag blijven stijgen, gemiddeld 746 per dag

"We zitten nu met dagen rond de 1.000 nieuwe besmettingen, dat is veel", analyseerde viroloog Marc Van Ranst gisteren in Terzake. "We testen ook meer, maar we zien dat de epidemie aan kracht wint. De epidemie wint dus aan sterkte en dan weet je dat je dat niet in een aantal dagen en ook niet in een paar weken omgekeerd krijgt."

Wanneer deze cijfers omhoog blijven gaan, zullen er een aantal dingen gebeuren, aldus Van Ranst. "Wanneer het bij de kinderen en jongere mensen zou blijven, geen probleem. Die komen niet in het ziekenhuis terecht, de ziekenhuissector gaan we zo niet overbelasten. Maar we weten uit Frankrijk en Spanje, die onze epidemie een beetje voor zijn, dat het daar van de jongere mensen na een tijdje naar de oudere mensen gaat. Daar stijgen de hospitalisatiecijfers en het aantal overlijdens. En dat wil je vermijden. Wij zijn niet veranderd, het virus is niet veranderd: wanneer je die twee optelt moet je niet te optimistisch doen over het feit dat het aantal ziekenhuisopnames laag is. We zijn er blij over, maar je vreest wat er zal komen."