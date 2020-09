Directeur UZ Brussel: "Heel veel experts, heel veel diverse meningen, doordat de overheid niet duidelijk communiceert"

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de cijfers het hoogst. Volgens Sciensano test 5 procent van de geteste mensen in het gewest positief. "Dat getal hangt af van de teststrategie die je hanteert", zegt Marc Noppen, longarts en CEO van het UZ Brussel. "In ons ziekenhuis testen wij iedereen die binnenkomt, voor een geplande opname bijvoorbeeld, dat is een goede steekproef. 1 procent van de geteste mensen bij ons is positief, dat is een ander cijfer dus dan bij Sciensano. Er komen bij ons ook veel mensen uit Vlaams-Brabant en Vlaanderen."

"Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar het reproductiecijfer (R-waarde, een graadmeter voor de snelheid waarmee het virus zich verspreidt), zie je dat dat het hoogst is in Gent, wat je ook niet zou verwachten. De R-waarde is het hoogst in stedelijke omgevingen. In Brussel is dat 1,3 (1 besmet persoon besmet dan 1,3 andere personen, red), in Gent 2,1, Antwerpen 1,6."

In het Brussels Gewest "zie je wel een probleem in de dicht bevolktere kanaalzone dan in het minder bevolkte en rijkere zuidoosten van Brussel. Het is nu eenmaal zo, waar mensen veel op mekaar wonen, waar de sociaal-economische omstandigheden ook dikwijls minder gunstig zijn, zie je de kans op besmetting stijgen."