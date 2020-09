Lukt het Matthieu Bonne (van Kamp Waes) om kust af te zwemmen? “Zware nacht, maar het gaat weer goed”

Avonturier Bonne is gisterenmiddag vertrokken om 16.00 uur in De Panne en hoopt vanmiddag aan te komen in Knokke-Heist. “Hij ligt een beetje achter op schema door de stroming in Oostende”, zegt zijn coach Stefaan Maene. “Hij had het heel lastig vannacht. Hij raakte niet goed vooruit door de stroming en in De Haan was het helemaal donker. Het is prachtig weer, maar zeewater van 18 graden is voor zo’n zwemtocht echt koud. Hij heeft het zichzelf opgelegd om het, net zoals de kanaalzwemmers, in een zwembroek te zwemmen.”