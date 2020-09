Moeten acteurs ook blij zijn met Streamz?

En daar loopt het fout. In plaats van dezelfde bepalingen simpelweg uit te breiden naar digitaal kijken, weigeren de digitale betaalplatformen dit. Want digitaal kijken is niet hetzelfde als televisiekijken, claimen ze. Nochtans weet het kleinste kind dat niemand nog televisie kijkt met een antenne op zijn dak. Ook de ‘gewone’ televisie is al lang digitaal.

Als de reeks later wordt uitgezonden op televisie krijgt hij daarvoor een kleine som extra. Dat is wettelijk bepaald. Als die serie in het buitenland wordt uitgezonden krijgt hij ook daarvoor een extraatje. Ook dat is wettelijk geregeld. Hoe vaker de reeks wordt uitgezonden, hoe meer de acteurs ervan profiteren. Dat is logisch. Deze extra inkomsten, naburige rechten heten ze, vormen een deel van hun inkomen.

Euh… nergens. Op dit moment verdient een acteur of actrice geen eurocent aan een serie op Netflix of Youtube of eender welk digitaal platform. Dus ook niet op Streamz.

