Mondmasker in de klas: "Door deze hitte is het extra vervelend"

Het is belangrijk dat er genoeg lucht in de klaslokalen van het Sint-Franciscuscollege circuleert volgens directeur Gert Konings: “Om te voorkomen dat we met hoofdpijn naar huis gaan, blijven de ramen open staan. Ook in de nacht staan ze op kiep. 's Nachts koelt het af en dan valt het in de voormiddag nog goed mee. In de namiddag wordt het wel warmer en dan is een mondmasker dragen extra vervelend.”