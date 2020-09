Coronavirus domineert sobere Prinsjesdag in Nederland: "Nu niet bezuinigen, maar investeren"

Nederland moet zich schrap zetten voor de gevolgen van een zware economische terugslag veroorzaakt door de coronacrisis, waarschuwde Willem-Alexander. De terugslag zal over de lange termijn te merken zijn in de overheidsfinanciën en economie. "Hoe precies, hangt af van de vraag tot wanneer en in welke mate het coronavirus ons in zijn greep blijft houden. Maar alle recente cijfers en ramingen zijn ongekend in vredestijd."