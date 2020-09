Nieuw speeltuig in domein Puyenbroeck in Wachtebeke: houten vrachtwagen leert kinderen over dodehoek

Het speeltuig is speciaal voor het provinicaal domein ontworpen door hetzelfde bedrijf dat ook de speeltuigen in de speeltuin heeft gemaakt. Het heeft dezelfde 'look and feel'. Het kan dan ook door kinderen vrij gebruikt worden tijdens de openingsuren van het domein.

Maar ook scholen, verenigingen en gezinnen kunnen er gratis mee aan de slag om kinderen verkeerslessen te geven. Het dodehoekspeeltuig staat opgesteld in het verkeerspark van het provinciaal domein. Het domein biedt ook zelf verkeerslessen aan onder begeleiding van een verkeerscoach.