Omstreden anatomische expo “Real Human Bodies” strijkt neer in Hasselt

Dat de expo zo omstreden is, wist Vanierschot niet. “Ik was er helemaal niet van op de hoogte. Wij doen gewoon de zalenverhuur. De enige informatie die ik kreeg, was dat het om een “anatomische tentoonstelling” ging. Ik heb dat toen eens opgezocht, maar vond niets. Dat het effectief om lijken ging, wist ik niet.”

De uitbater van Lorka ziet geen graten in het laten doorgaan van de tentoonstelling. “Ik kom ’s morgens de deur opendoen, en ’s avonds kom ik weer afsluiten. Verder bemoei ik me er niet mee. We hebben hier ook al begrafenissen gehad met een open kist. Zo lang ze in orde zijn met hun vergunningen is het voor mij in orde.”