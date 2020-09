Onderzoekers vinden voor het eerst een Fenicische wijnpers uit de IJzertijd

Wijn was erg belangrijk in het Middellandse Zeegebied tijdens de IJzertijd, die in het gebied van 1200 tot 550 v.C. loopt. Aangenomen wordt dat de Feniciërs, de inwoners van het centrale kustgebied van de Levant, een belangrijke rol gespeeld hebben in de verspreiding en het populair worden van wijn in het gebied. Toch was er in hun thuisland nog nooit een installatie gevonden om wijn te maken, tot nu.

In Tell el-Burak is nu een goed bewaarde wijnpers gevonden uit de 7e eeuw v.C. Tell el-Burak is een archeologische site die sinds 2001 wordt opgegraven door een Libanees-Duits team.

Dit Tell el-Burak Archeological Project heeft de overblijfselen blootgelegd van een kleine Fenicische nederzetting, die bewoond werd van de late 8e eeuw tot het midden van de 4e eeuw v.C. Waarschijnlijk werd de nederzetting gesticht door de nabijgelegen stad Sidon, om de stad te voorzien van landbouwproducten. Tell el-Burak ligt in een vruchtbare vlakte tussen de Middellandse Zee en een rij heuvels, en er staan nu vooral fruitbomen.

Aan de zuidwestelijke en zuidoostelijke kant werd Tell el-Burak begrensd door een 2,5 meter brede muur en het is ten zuiden van die muur dat de goed bewaarde wijnpers ontdekt is. De pers was gebouwd op de helling van een heuvel.