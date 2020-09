Facebookoproep redt een kleine 300 vissen in Oostvleteren 

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat de vijver zo laag staat", zegt De Meester. Ze overwoog eerst om de vissen zelf uit het water te halen, tot ze zich realiseerde dat de ondergrond erg moerassig is. Haar vader stelde voor om een oproep te doen op Facebook. Die werd druk gedeeld. Uiteindelijk kon ze kiezen met welke mensen ze in zee, of liever in de vijver wou.