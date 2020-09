Oud-hotelmanager Paul Rusesabagina, die 1.000 mensen redde tijdens genocide, staat terecht in Rwanda

Rusesabagina, die na de Rwandese genocide de Belgische nationaliteit kreeg en verhuisde naar de VS, is sinds eind augustus in Rwanda. Tot verrassing van velen maakte de Rwandese politie twee weken geleden bekend dat hij gearresteerd was.

Dat gebeurde volgens de Rwandese rechtbank op de luchthaven van Kigali, nadat hij vanuit de VS naar Dubai was gereisd. Meer verduidelijking over de mysterieuze terugkeer van Rusesabagina werd niet gegeven. Zijn familie zegt ervan uit te gaan dat hij in Dubai werd ontvoerd en teruggebracht naar Rwanda.