Olympisch zwemmer Pieter Timmers wordt opnieuw vader: "Dat krijg je als je plots het hele jaar thuis was"

Timmers kondigde in april aan dat hij eind dit jaar stopt met zwemmen. Door de coronacrisis zag hij zijn plannen om nog een laatste keer deel te nemen aan de Olympische Spelen in Tokio in duigen vallen. In 2021 meedoen aan de uitgestelde editie ziet hij niet meer zitten: "Een topsportleven is niet evident. Ik vraag veel van mijn omgeving en van mezelf. Ik zie mijn vrienden en familie amper en kijk er naar uit om hen eindelijk meer te kunnen zien", zei hij daar eerder al over. De zwemkampioen wil meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. Iets waar zijn vrouw Elle ook naar uitkijkt: "Een nieuw leven. Een rustiger. Zonder chloorwater. Met een papa en man die thuis is. Samen met Jutta en mij in ons nieuwe huis", schreef ze daarover op Instagram. Het koppel verhuisde deze zomer naar hun nieuwe huis in Humbeek bij Grimbergen in Vlaams-Brabant.