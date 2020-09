Professor infectieziekten UZ Gent pleit voor eenvoudiger coronacijfers: “Werk met schaal van 1 tot 4, zoals bij terreurdreiging”

Daarom pleit de Gentse infectioloog voor een eenvoudiger systeem. “Het zou makkelijker zijn, mocht er een scoresysteem komen, zoals we dat kennen voor terreurdreiging, met vier niveaus.” Bij elk van de dreigingsniveaus zouden dan specifieke en duidelijke maatregelen kunnen gelden. "Nu zouden we bijvoorbeeld in niveau 3 zitten: het aantal nieuwe gevallen zit in stijgende lijn, maar de ziekenhuizen kunnen het nog aan. In deze fase is het belangrijk om de geldende maatregelen strikt na te leven."