Puurs-Sint-Amands zet band met Pools zusterdorp voorlopig stop: “Bang dat ze holebi’s willen weren”

“Voor alle duidelijkheid is Debiça nog geen LGBTQ-vrije gemeente, maar we zijn wel bang dat ze dat zal worden en daar kunnen wij als bestuur van Puurs-Sint-Amands niet achterstaan”, aldus Morel. “We zullen onderzoeken wat er aan de hand is en indien nodig zullen we de band definitief stoppen. Natuurlijk brengt dat de vriendschapsbanden die gesmeed zijn en de liefdesrelaties die ontstaan zijn niet in gevaar.”