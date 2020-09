Regeling rond festivaltickets is eindelijk rond: "Omboeken, voucher mogelijk of terugbetaling (ten vroegste in 2022)"

Geen festivals afgelopen zomer, maar de festivalsector heeft niet stil gezeten afgelopen zomer. Samen met minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) hebben ze een definitieve voucherregeling op poten gezet. Die regeling wordt vandaag voorgesteld.

Gratis omboeken naar 2021 of 2022

Zo goed als alle festivals van zomer 2020 werden door het coronavirus geannuleerd. Maar wat als je al tickets had gekocht voor bijvoorbeeld Graspop of Rock Werchter? Dat is de vraag waar festivalgangers al een hele zomer mee zitten. "Goed nieuws, alle tickets voor de festivals van zomer 2020 kunnen automatisch en gratis worden overgezet naar de edities van 2021 of 2022", zegt Dieter Kraewinkels van Ticketmaster.

"Festivalgangers moeten daar niets voor doen. Had je een combiticket voor Rock Werchter 2020, dan wordt dat automatisch omgezet naar een combiticket voor editie 2021." Maar wat als de line-up van artiesten je niet aanstaat? "Mensen kunnen ook kiezen voor een voucher. Dan wordt het volledige bedrag van de tickets omgezet naar een voucher waarmee ze bijvoorbeeld dagtickets kunnen kopen voor de editie van 2021 of 2022."

De vouchers gelden niet alleen voor de tickets, maar ook voor extra's als drankbonnen of campingtickets. Je kan de voucher aanvragen via de website van Ticketmaster. Maar alle houders van tickets voor Rock Werchter of Graspop zullen ook een mail ontvangen waarmee ze de voucher kunnen aanvragen.

Wat als je niet wil gaan?

Sommige festivalgangers kopen tickets om één specifieke band of artiest te zien. Als die de volgend edities niet komt, dan willen ze liever niet naar het festival en gewoon hun geld terugkrijgen. Kan dat ook? "Deze regeling is uitgewerkt om de festivalsector te ondersteunen. We vragen dus in de eerste plaats om toch te proberen zo'n voucher te aanvaarden." Wie kan aantonen dat hij of zij verhinderd is volgend jaar, kan wel een terugbetaling vragen.

Wie zijn voucher na 2022 niet gebruikt heeft, kan ook een terugbetaling vragen. Maar dan moet je dus wel geduld hebben. Wie toch sneller geld wil, kan overwegen om de voucher te verkopen. Ze staan niet op naam en kunnen dus doorverkocht worden.