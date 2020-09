Rekruut Elisabeth in Elsenborn: de kroonprinses start haar militaire opleiding aan de KMS met een initiatiekamp

Toch is ze niet helemaal zoals een andere leerling, want een kroonprinses heeft de klok rond security rond zich. Vanhavermaet nuanceert wel: “Er is permanent een lijfwacht aanwezig, maar die gaan heel goed op in het decor. Ik ben ervan overtuigd dat een groot aantal van de deelnemers zelfs niet weet dat die er zijn. En zoals het ook hun job is doen zij alles mee wat de kroonprinses doet natuurlijk.”

En ook corona maakt dat dit geen gewoon jaar is. De maatregelen zijn streng. De verschillende pelotons zijn gescheiden van elkaar door een kleurcode (kroonprinses Elisabeth zit in het blauwe peloton) en mogen nooit met elkaar in contact komen. Mondmaskers moeten op van ’s morgens tot ’s avonds, behalve bij het eten of bij het sporten.

